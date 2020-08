Mais de 400 bares e casas noturnas foram vistoriados em Manaus

Fiscalizações foram retomadas após o período de isolamento social | Foto: Divulgação/SSP-AM

Manaus - A Central Integrada de Fiscalização (CIF) já vistoriou 441 bares e casas noturnas na capital amazonense em 2020. As ações já resultaram em 155 autuações ou notificações, e causou o fechamento de 96 locais.

Ausência de licenciamento sanitário, documentação do Corpo de Bombeiros ou problemas na documentação necessária para funcionamento dos estabelecimentos foram os principais motivos das autuações.

A maior parte das operações ocorreu entre janeiro e março, durante a operação Carnaval. Entretanto, os trabalhos foram retomados em junho, após o período de isolamento social por causa do novo coronavírus.

Agora, os órgãos também estão focados na fiscalização do decreto que prevê medidas de prevenção à proliferação da doença. A CIF reúne órgãos estaduais, municipais e em alguns casos, federais.

Ele também atua no trânsito, por meio das equipes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) e Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu).

Em 2020, as equipes passaram a atuar com a CIF Fluvial, que vistoria flutuantes da capital. Durante os trabalhos, somente no mês de junho, seis flutuantes foram fechados, e dez autuados ou notificados.

Para denunciar e colaborar com o trabalho da CIF, a população pode ligar para o 190 ou 181, o disque-denúncia da SSP-AM.

