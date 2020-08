PL sobre renda emergencial aos guias turísticos é aprovado no AM

O recurso deverá ser destinado aos profissionais autônomos que atuem como guias de turismo | Foto: Michael Dantas/Secom

Manaus- Foi aprovado na tarde desta quinta-feira (13), o Projeto de Lei n° 213/2020 que trata sobre um auxílio financeiro de até um salário mínimo para os guias de turismo do Amazonas durante a Covid-19, de autoria do deputado Felipe Souza (Patriota),

Para Olímpio Carneiro, guia de turismo no Estado, a aprovação do PL foi uma vitória para a categoria. “Agradecemos a todos os envolvidos na aprovação do PL 213/2020. O Turismo foi fortemente impactado pela Covid19, inclusive com o nossos guias já passando necessidades. Obrigado primeiramente a Deus, depois ao deputado Felipe Souza que abraçou esta causa, a todos os guias e, principalmente, ao sindicato dos Guias que todos os dias enviavam mensagens aos parlamentares. Esse ano foi difícil para a classe, portanto essa ajuda virá em boa hora”, disse o profissional.

Destinatários

O recurso deverá ser destinado aos profissionais autônomos que atuem como guias de turismo. Estes, precisam estar cadastrados no Cadastur até 20/03/2020, além de terem atuado como guias em âmbito estadual; não terem registro pela CLT e não possuírem outra fonte de renda. Os pagamentos poderão ser realizados, a critério do poder executivo, por três meses, prorrogáveis por igual período no caso de manutenção do estado de calamidade. Fica o Poder Executivo autorizado a fazer os remanejamentos orçamentários necessários para execução desta Lei que entrará em vigor na data de sua publicação.





