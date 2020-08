Águas de Manaus doa sala de informática para instituto comunitário

O próximo passo é estruturar uma biblioteca comunitária na sede do Instituto de Direito do Terceiro Setor | Foto: Divulgação

Manaus- Águas de Manaus doou uma sala de informática completa o O Instituto de Direito do Terceiro Setor (IDTS). Que é uma organização social que existe há dez anos no bairro Gilberto Mestrinho, na zona Leste da cidade. Entre diversas ações realizadas, o IDTS oferece cursos gratuitos de idiomas, reforço escolar e informática para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos. A nova estrutura tem oito computadores, cadeiras e armários. Além disso, a empresa realizou a pintura da sala onde as aulas acontecem.

O próximo passo é estruturar uma biblioteca comunitária na sede do Instituto de Direito do Terceiro Setor. A concessionária iniciou uma campanha interna chamada “Doe livros, compartilhe histórias”, para que os colaboradores façam a doação de literatura infantil, gibis e livros didáticos, que serão repassados ao IDTS em breve.



PROGRAMA AFLUENTES - O Instituto de Direito do Terceiro Setor iniciou a parceria com a Águas de Manaus há dois anos, por meio do programa “Afluentes”, que busca aproximar concessionária e lideranças comunitárias. Hoje, cerca de 600 líderes estão cadastrados no programa. O Afluentes criou um canal de comunicação direto no Whatsapp, onde os líderes foram divididos em grupos de acordo com a zona ou região. Diante de qualquer ocorrência no bairro, como a falta d'água, vazamento em rede, entre outros, a liderança envia a demanda no aplicativo. No mesmo instante, equipes da concessionária, que também estão no grupo, iniciam o atendimento e a busca de uma solução para o problema. Esse contato direto fez o tempo de resposta da empresa diminuir consideravelmente. Em média, as demandas que chegam por meio dos grupos do Afluentes são resolvidas em até 24h.



*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeito de Manaus presta contas de doações feitas durante a pandemia

Empresa doa condicionadores de ar e TVs à FCecon, em Manaus