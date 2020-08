Motorista de app fica ferido depois de carro ‘entrar em caminhão’

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Um motorista de aplicativo, de 34 anos, ficou ferido depois de sofrer um grave acidente na noite desta quinta-feira (13). O carro da vítima colidiu e parou debaixo de um caminhão contêiner, na avenida Constantino Nery, Zona Centro-Sul de Manaus.

O motorista do caminhão relatou que estava parado no sinal vermelho, quando ouviu o barulho da colisão. "Eu até achei que o pneu havia estourado, depois eu vi que havia sido um acidente", disse o trabalhador, que pediu anonimato.



Policiais da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada, apenas com lesões, para o Hospital 28 de Agosto.

"Ele estava com muitas dores no peito, mas consciente", disse um familiar, que também não quis se identificar. O acidente deixou o trânsito congestionado naquela região.

O fluxo de veículos na região do acidente foi controlado pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). O Departamento de Polícia Técnica-Cientifica (DPTC) fez a perícia no local. As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.

