Vídeo: pessoas trafegam em meio a cacos de vidro em ônibus de Manaus

Manaus - Passageiros que precisaram trafegar em um ônibus da linha 120 - que sai do Complexo Turístico da Ponta Negra com destino ao Centro de Manaus - tiveram uma surpresa na manhã desta sexta-feira (14). Diversos estilhaços de vidro estavam espalhados no piso e sobre vários bancos do coletivo.

Os detritos eram de uma das janelas do ônibus, que estava quebrada. Uma equipe do EM TEMPO flagrou o momento em que os passageiros precisavam sentar em outros bancos para evitar ferimentos.

Entretanto, conforme o ônibus seguia o trajeto até o Centro de Manaus, o número de passageiros aumentou. Com isso, alguns se arriscaram e retiraram - com as mãos - os casos de vidro que estavam espalhados sobre os bancos.

A reportagem entrou em contato com a Viação São Pedro - empresa responsável por disponibilizar os ônibus que compõem a linha 120 - e aguarda resposta.

O EM TEMPO também aguarda um posicionamento do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) sobre o caso.

Novos ônibus

No dia 4 de agosto, uma comitiva da Prefeitura de Manaus e da Câmara Municipal fez uma vistoria na empresa onde estão sendo fabricados 300 ônibus novos que irão reforçar a frota do transporte coletivo na capital. Parte da nova frota deve chegar na cidade entre os meses de agosto e setembro deste ano.

Estilhaços de vidro eram de uma das janelas do ônibus, que estava quebrada | Foto: EM TEMPO

"O prefeito Arthur Virgílio Neto toma uma atitude muito sábia, considerando o decreto que estabelece que cada veículo deve ter no máximo 10 anos. Agora, a idade média deve ficar entre cinco e seis anos", declarou Jean Faria, diretor de transportes urbanos do IMMU na ocasião.

