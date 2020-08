Estrutura de concessionária desaba e deixa um ferido em Manaus

O acidente aconteceu nesta madrugada de sexta-feira (14) | Foto: Bruna Oliveira

Manaus – A estrutura metálica de uma loja de veículos, localizada na avenida Major Gabriel, no bairro Praça 14 de janeiro, Zona Sul de Manaus, desabou na madrugada desta sexta-feira (14). Um trabalhador ficou ferido.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o desabamento aconteceu por volta das 1h da madrugada e um funcionário, que estava soldando uma viga, foi atingido no momento do desabamento da estrutura metálica.

Para a ocorrência foram utilizadas equipes da auto-bomba tanque (ABT-31) e o apoio rápido (AR-47). Ao chegarem no local, a vítima já havia sido levada para o Hospital e Pronto- Socorro 28 de Agosto, localizado na avenida Mário Ypiranga, Adrianópolis, Zona Centro-Sul. A área do desabamento foi isolada.

A equipe de reportagem do EM TEMPO foi ao local, mas não havia ninguém para falar sobre o assunto. Também há informações sobre o estado de saúde do funcionário.

.A reportagem entrou em contato com a assessoria da empresa e aguarda uma resposta.

Leia mais:

No Centro, donos devem sair imediatamente de prédios em risco

Moradores temem desabamento de casa no Jorge Teixeira