Pesca artesanal chega em Novo Aripuanã, interior do Amazonas

O município de Novo Aripuanã será inserido no mercado de peixes ornamentais | Foto: Tizziana Barbosa

Novo Aripuanã- O município de Novo Aripuanã será inserido no mercado de peixes ornamentais. Uma reunião nesta quinta-feira(18) do presidente da Colônia de Pescadores Z 29 de Novo Aripuanã, Allan Barros com o empresário Michel Catarino tem como objetivo a distribuição desses peixes. Possibilitando a geração de emprego e a cultura da pesca ornamental no estado, assim como contribuir para o desenvolvimento econômico do município.

Na ocasião, o presidente da colônia de pescadores e o empresário discutiram o processo de captura, manejo e transporte dos peixes até a empresa exportadora e desta para o consumidor final. Eles apontaram ainda a importância da Sepror no apoio dessa cadeia produtiva, principalmente no que diz respeito à base da cadeia, representada pelos pescadores ribeirinhos.

O mercado de peixes ornamentais no Amazonas tem boas perspectivas por conta da nova legislação dos peixes ornamentais no país, acenando para cenários melhores no futuro, que poderão contribuir significativamente para o desenvolvimento econômico do estado. Atuando há três anos no ramo, Michel Catarino assinala a importância do apoio da Secretaria no treinamento necessário aos pescadores que desejarem trabalhar com esse tipo de comércio, que exige conhecimento, habilidade e, principalmente prática da atividade.

