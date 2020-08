Adolescente amazonense é morta a facadas na Holanda

Na foto, Alice com o primo Leandro | Foto: Reprodução

Manaus - A amazonense Alice Albuquerque, de 15 anos, foi assassinada na última quarta-feira (12) na cidade de Rotterdam, na Holanda. A adolescente foi morta a facadas e a suposta autoria do crime recai sobre uma colega da vítima.

Sites de notícias informaram que a adolescente e sua amiga não estavam se falando. A amiga queria começar um relacionamento amoroso com Alice, mas não foi correspondida. Posteriormente, a vítima foi até a casa da amiga, onde foi chamada para que fizesses as pazes e acabou morta com diversas facadas. Há informações ainda, não confirmadas, de que a mãe da menina que a atacou, teriam participado da agressão.

Entretanto, segundo a família da vítima, a versão do crime ainda não foi confirmada e o caso está sendo investigado.

O primo da adolescente, Leandro Albuquerque, afirma que ela morava na Holanda há seis anos com a mãe. "No ano passado morei em Londres. Por isso, todo final de semana eu ia para a casa da minha prima na Holanda. A última vez que a vi foi em fevereiro deste ano", conta.

Em sua perfil no Instagram, Leandro desabafou sobre a tragédia.

“É difícil de acreditar! Minha ficha ainda não caiu. Minha irmãzinha, que eu tanto amava, que me dava conselhos e me apoiava em tudo. Eu nunca vou te esquecer, minha princesinha. Papai do Céu está com você agora! Você se tornou uma estrelinha, uma anjinha e saiba que ninguém vai lhe esquecer. Uma menina jovem, com 15 anos de idade, cheia de sonhos, na flor da idade, estudiosa, meiga e, principalmente do bem, que não fazia mal a uma mosca. Isso foi uma tragédia, mas saiba que a justiça será feita e toda a sua família e amigos não vão deixar isso passar mesmo. Te amo".

Uma caminhada da paz em homenagem à Alice, feita em silêncio, aconteceu em Rotterdam, na Holanda, nesta sexta-feira (14). Sobre o crime, Leandro se posiciona.

"Quero que a justiça seja feita! Que essas pessoas paguem pelo que fizeram. Além da garota de 16 anos que cometeu o ato, a família também precisa ser penalizada, pois estavam juntos".

A família quer trazer o corpo para ser enterrado em Manaus. No momento, eles aguardam o processo pelo Itamaraty - órgão responsável pelas relações internacionais do Brasil.

