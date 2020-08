Prefeitura de Autazes anuncia obras nas áreas de saúde e educação

Prazo para a conclusão dos serviços da quadra e da pavimentação é de 90 a 150 dias, respectivamente | Foto: Divulgação

Manaus - A prefeitura da cidade de Autazes (a 108 quilômetros de Manaus) entregou, nesta quinta-feira (13), a ordem de serviço para empresas responsáveis por várias obras que deverão beneficiar a população na sede e na zona rural do município. O prefeito Andreson Cavalcante (PSC), acompanhado de vereadores, também visitou obras que estão em andamento, para avaliar o trabalho em execução.



"Tudo isso é um sonho para a nossa gente. É gratificante poder contribuir com obras e atividades que estão mudando a vida da população de Autazes. Nossas metas de gestão estão sendo alcançadas com muito trabalho e fé, levando em conta as principais necessidades da comunidade", ressalta o prefeito Andreson Cavalcante (PSC).

Além de anunciar as obras, o prefeito tirou o dia para visitar outras que estão em andamento na cidade | Foto: Divulgação

As empresas WSK Empreendimentos e Serviços Ltda e a Hycon Construções Ltda, receberam a Ordem de Serviço para reforma da Quadra Poliesportiva e da Pavimentação em concreto das ruas da Vila do Novo Mastro. O prazo para a conclusão do serviço de reforma da quadra é de 90 dias, já para a pavimentação foi estipulado o prazo de 150 dias, a contar da Ordem de Serviço.

Zona rural

Também foram entregues pelo prefeito Andreson a Ordem de Serviço da Terraplanagem da Vila do Novo Céu. A empresa JN Dias tem o prazo de 60 dias para concluir a obra.



Ainda na zona rural, foi inaugurada a Unidade Básica de Saúde (UBS) Santa Verônica, na Vila do Urucurituba, onde também, foi entregue uma ambulância toda equipada para ampliar a área de saúde no local.



Já na sede do município, o prefeito Andreson visitou as obras da Unidade Básica de Serviço (UBS) Salvina Pontes, em fase final de conclusão, e as obras do prédio da Escola Municipal Ermelinda Soares Stone, ambas na estrada do Gomo, bairro Gilberto Mestrinho.



"Essa UBS vai servir e muito aos nossos usuários, vai contribuir ainda mais com a saúde de nosso município. Assim também como tornar realidade o sonho de termos uma escola modelo, padrão, com 12 salas de aula e ginásio, que será a maior obra do município", finalizou o prefeito.





