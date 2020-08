Sesc AM promove live sobre aleitamento materno na segunda-feira (17)

Sesc Amazonas convidou a enfermeira, Maria Paula Scarano, que atua na assistência à crianças | Foto: Reprodução

Manaus- Sesc-Am irá realizar uma live sobre amamentação na segunda-feira (17). Com o nome “Riqueza em forma de gota: Aleitamento Materno por um Planeta Saudável” a transmissão ocorrerá na página do instagram @sescamazonas e visa debater a importância do leite materno para os recém-nascidos.

Entendendo a importância de promover a discussão sobre o tema o Sesc Amazonas convidou a enfermeira, Maria Paula Scarano, que atua na assistência à crianças, para falar sobre os benefícios da amamentação, coleta de leite materno, doação, além de dicas e cuidados com a alimentação.

Maria ressalta que a amamentação infantil é de extrema importância. “Existe essa necessidade e urgência de levar conhecimento para essas mulheres que amamentam, pois o aleitamento materno precisa ser aprendido, não é algo instintivo. A mulher precisa aprender e saber as técnicas de amamentação para não ter problemas e nem desmame precoce, assim proporcionando melhores condições de saúde ao bebê”, disse.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Chá de revelação: Truque barato para impressionar os convidados

Suplementos alimentares: você precisa deles?