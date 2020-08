Fametro inaugura novos espaços na instituição nesta segunda (17)

A Casa Fametro foi planejada para se tornar um modelo de clínica escola na região | Foto: Três Comunicação e Marketing

Manaus- Fametro inaugura, nesta segunda-feira (17), novos espaços na instituição, que permitirão aumentar a oferta de atividades práticas dos cursos e de serviços à população. Serão inaugurados o Centro de Atendimento à Saúde Animal (Casa Fametro), a Clínica de Odontologia, três Laboratórios de Gastronomia e a Escola de Idiomas. A Fametro também entregará uma parada de ônibus, construída na frente do centro universitário, na avenida Constantino Nery. As inaugurações serão às 19h.

A Casa Fametro foi planejada para se tornar um modelo de clínica escola na região. As instalações contam com salas de aula e área para que os estudantes do curso de Medicina Veterinária possam desenvolver competências e habilidades relacionadas à patologia clínica, diagnóstico por imagem, clínica médica e cirúrgica, de pequenos animais. A Casa possui um centro cirúrgico completo, que permite até quatro procedimentos simultaneamente, sempre sob supervisão de um docente. No local, há ainda uma área de internação exclusiva para animais em isolamento, com suspeita ou confirmação de doença infectocontagiosa.

A Fametro também reformou e vai entregar três laboratórios do curso de Gastronomia. Os espaços contam com áreas para que os estudantes aprendam desde técnicas de servir e receber os clientes, panificação e confeitaria, até preparo de pratos da cozinha, quentes e frios. Em todos os laboratórios a Fametro teve o cuidado de aplicar a segurança alimentar.

Já a Escola de Idiomas Fametro passou por reforma e ampliação, ganhando novas salas e espaços para exibição de filmes e de convivência entre os estudantes. Quando à parada de ônibus, o espaço foi estruturado para dar mais comodidade aos usuários do transporte coletivo, muitos estudantes da instituição.

