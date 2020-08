Incêndio atinge lixeira viciada na avenida Camapuã

No local existe uma lixeira viciada | Foto: Suyanne Lima





Manaus - Um incêndio atingiu na tarde desta sexta-feira (14), por volta das 16h10, um terreno na avenida Camapuã, na Zona Norte de Manaus. No local existe uma lixeira viciada.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) estiveram no local e fizeram a contenção das chamas. Duas viaturas foram utilizadas para atender a ocorrência.

No local foi possível observar a presença de muito lixo e de materiais plásticos. Não há informações se o incêndio foi causado pela combustão dos materiais inflamáveis ou se alguém ateou fogo na mata.

Uma nuvem de fumaça se formou na avenida e uma das faixas da via foi parcialmente interditada para atuação dos bombeiros. O trânsito apresentou retenção no fluxo.

