Sem internet e telefone, moradores de Carauari enfrentam dificuldades

Manaus- Você consegue se imaginar sem internet por quanto tempo? E sem fazer ou receber ligação? Em Carauari, os moradores já perderam a conta da quantidade de vezes que eles precisaram destes serviços básicos e não conseguem usar. A qualidade do serviço desagrada a comunidade.

Devido a pandemia muitas atividades precisaram ser feitas por telefone ou pela internet, entre elas as aulas remotas. Com a adoção do ensino online no interior, o professor José Amazonas sente dificuldades diárias com o serviço oferecido para o município. O educador procurou o EM TEMPO para realizar a denúncia. Ele teme que a falha no sistema de comunicação atrapalhe o desempenho dos seus alunos.

“Nem a internet e nem o serviço de telefônica funcionam na nossa cidade. Esse problema é antigo, há anos lutamos para que o dano seja reparado. Estou sendo prejudicado no meu trabalho porque sem internet não tenho condições de ministrar aulas, enviar material ou realizar quaisquer atividades necessárias. Receber e fazer ligação são ações raras”, disse o professor.

Em Carauari, dependo da região, o serviço não apresenta nem rede de serviço. Os moradores afirmam que nos bairros do Nova República, Jocunda, Bairro da Luz e Centro da Cidade o sinal é ainda pior. A aposentada Antônia Queiroz mora com uma neta no bairro Nova República. Longe dos filhos que vivem há muitos anos em Manaus, ela precisa de internet e da linha de telefone para falar com a família.

Empresas de telefonia estão proibidas de cobras taxas extras sem solicitação | Foto: Marcelo Araújo





“Semana passada, toda vez que anoitecia, o sinal ia junto com o sol. Se acontecer algo com a gente, não vamos ter como avisar porque estamos sem comunicação. O que dá a entender é que o sinal emitido pela torre local não é suficiente para atender a demanda e a quantidade de celulares na cidade. Minha neta foi para o quintal, ficou levantando o celular, mas o celular mostra apenas a mesma mensagem: ’sem serviço’. Não consigo falar com meus filhos, e tenho medo que algo de ruim aconteça e eu não seja avisada”, relatou a aposentada.

Posicionamento da Operadora de Telefonia

A Vivo é a concessionária de telefonia móvel responsável pela cobertura da cidade. Questionados pelo EM TEMPO, em nota, a Vivo informou que as redes presentes em Carauari (AM) estão funcionando com regularidade. A operadora destacou que ativou uma nova rede no município, que já possui cobertura 4G.

A operadora informou ainda que já está finalizando a ampliação de cobertura e capacidade da rede para atender aos clientes no local.

Leia Mais:

Pedreiro morre após colisão entre motocicleta e carro em Manaus

Governador Wilson Lima testa positivo para Covid-19