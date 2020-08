Colisão próximo ao Aeroporto de Manaus deixa quatro feridos

Manaus - Um grave acidente de trânsito ocorreu na tarde desta sexta-feira (14), por volta das 17h, na avenida Santos Dumont, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. Uma pessoa ficou presa às ferragens e outras três ficaram feridas.

Conforme testemunhas, o condutor de um carro modelo Ford Fiesta, de cor azul marinho, estava trafegando no sentindo centro, quando o capô do carro levantou e ele perdeu a visão da via. O motorista perdeu o controle do veículo e colidiu contra um carro modelo Toyota Etios, de cor prata, que era ocupado por outras três pessoas. Com o impacto, o Toyota acabou capotando. Os dois carros ficaram destruídos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foi acionado para retirar o motorista do Ford Fiesta que ficou preso. Além dele, as outras três vítimas foram levadas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a unidades hospitalares da capital.

Policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) auxiliaram no fluxo da via. A perícia deve esclarecer as causas do acidente.

Veja como ficaram os veículos depois da colisão:

| Autor: