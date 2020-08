Embarcação com ribeirinhos afunda após se envolver em acidente no AM

As vítimas foram socorridas por ocupantes de uma embarcação menor | Foto: Divulgação

Maués - Uma embarcação de pequeno porte afundou, nesta sexta-feira (14), ao se envolver em um acidente fluvial com um barco de grande porte. O caso aconteceu no Paraná do Uriá, nas proximidades do município de Maués (distante 269 quilómetros em linha reta de Manaus). Dentre os três passageiros da embarcação havia uma criança.

Passageiros da embarcação maior filmaram o momento em que as vítimas estavam sendo resgatadas. Segundo eles, os ribeirinhos tentavam subir na embarcação quando a "rabeta" em que estavam afundou. Após o acidente, os funcionários não teriam parado para prestar socorro às vítimas. Eles fizeram isso após os passageiros gritarem por socorro.

Nas imagens é possível ver os ribeirinhos sendo resgatados por uma embarcação menor. No incidente não houve vítimas fatais.

Investigação

Por meio de nota, a Marinha do Brasil informou que tomou conhecimento do acidente. Conforme o órgão, não há registro de vítimas ou desaparecidos.

A Agência Fluvial de Itacoatiara, subordinada à Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, vai instaurar um inquérito que, assim que concluído e cumpridas as formalidades legais, será encaminhado ao Tribunal Marítimo. O órgão fará a devida distribuição e autuação e a Procuradoria Especial da Marinha deve adotar as medidas previstas.

Assista o momento do resgate das vítimas: