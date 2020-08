Manaus alcança 1º lugar em transparência com gastos com a Covid-19

O prefeito Arthur Neto comemorou o resultado | Foto: Divulgação





Manaus, que já tem sido destaque na eficiência dos gastos públicos para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, chegou nesta sexta-feira (14), ao 1º lugar na nova avaliação da Open Knowledge Brasil. A capital do Amazonas foi a primeira a atingir a pontuação máxima (100 pontos) da escala do Índice de Transparência da Covid-19 (ITC-19), após aprimorar a publicação de informações sobre a capacidade de testagem, além de dados sobre disponibilidade de leitos.

O prefeito Arthur Virgílio Neto disse que o resultado é prova do sério trabalho que a prefeitura vem fazendo com as finanças públicas.

"Na primeira avaliação não fomos tão bem, mas prezando pela transparência das nossas ações e em respeito ao cidadão, nos aprimoramos e melhoramos a acessibilidade dos dados referentes aos gastos em ações para enfrentamento à Covid-19", afirmou.

Essa não é a primeira vez que Manaus é destaque por sua nitidez de ações no cenário nacional em relação às ações de enfrentamento à Covid-19. Em duas pesquisas anteriores, Manaus também esteve entre as capitais com níveis excelentes em transparência.

O prefeito lembrou, ainda, que o município teve um papel exemplar durante os momentos mais duros da pandemia na capital. “Trabalhamos sério na tentativa incansável de salvar o maior número de vidas possível e tenho certeza que demos nosso melhor de todas as formas”, disse Virgílio.

Avaliação

O Índice de Transparência da Covid-19 é um indicador composto por três dimensões: conteúdo, granularidade e formato. Por sua vez, cada dimensão é constituída por subdimensões, que agregam um conjunto de aspectos avaliados separadamente.

Toda coleta dos dados avaliados pelo Índice se baseou em publicações periódicas de portais oficiais dos órgãos de saúde e controle municipais, estaduais e federal. O Índice é representado em uma escala de 0 a 100, em que 0 representa o ente menos transparente e 100, o mais transparente.

A Open Knowledge Brasil, também chamada de Rede pelo Conhecimento Livre, é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos e apartidária, que atua no país desde 2013. Desenvolve e incentiva o uso de tecnologias cívicas e de dados abertos, realizando análises de políticas públicas e promovendo o conhecimento livre para tornar a relação entre governo e sociedade mais transparente e participativa.

