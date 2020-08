Familiares e amigos se despedem de soldado da Rocam morto em Manaus

A despedida aconteceu na funerária São Francisco | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Em uma cerimônia reservada apenas a familiares e amigos, o velório do soldado da Rocam Fábio Marcelo do Nascimento, morto em uma emboscada , iniciou por volta das 7h deste sábado (15). A despedida aconteceu na funerária São Francisco, no bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.

O corpo do soldado, que foi assassinado com seis tiros, na noite da última sexta-feira (14), deve ser sepultado no cemitério Recanto da Paz, localizado na rodovia Manoel Urbano, em Iranduba. Um cortejo fúnebre está marcado para começar às 15h.

Ainda abalada com a perda, a família do policial não falou com a imprensa no local do velório.

O caso

De acordo com a polícia, Fábio Marcelo estava a caminho de uma academia de musculação quando foi surpreendido pelos criminosos na avenida Leopoldo Peres, no bairro Educandos, Zona Sul . Antes de ser morto, o soldado da Rocam ainda teve a arma roubada.

Câmeras de segurança de estabelecimentos da região, onde ocorreu o crime, registraram a ação dos assassinos . O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Veja o momento da execução do soldado:

