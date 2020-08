Professor com covid que tentou dar aula pode ser afastado de escola

| Foto: Reprodução

Manaus - Após ser preso por tentar dar aulas mesmo diagnosticado com Covid-19 , o professor Aluízio de Oliveira Leite Filho, do Colégio Militar da Polícia Militar V, pode ainda ser afastado de suas funções na escola, caso seja comprovado que ele estava no período de transmissão da doença.

O caso aconteceu na sexta-feira (15). De acordo com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), recebeu foi voz de prisão após afirmar à diretora da unidade de ensino que "gostava de contaminar".

A ocorrência foi registrada como crime contra saúde pública no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Em nota, a Polícia Militar informou que, além de não seguir as orientações dos protocolos de saúde do Plano de Retorno às Atividades Presenciais da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, que está sendo utilizado na escola, o professor também ignorou os protocolos de saúde e medidas sanitárias da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), que informam que qualquer pessoa que tenha testado positivo para o coronavírus deve permanecer em isolamento por 14 dias, não sendo permitida a presença em ambientes públicos, muito menos escolares.

A gestão da escola avalia se ele ainda estava no período de transmissibilidade e irá adotar medidas administrativas que poderão resultar no afastamento de suas funções.

A Polícia Militar informou que seguir o protocolo de sanitização na escola e irá avaliar junto à Secretaria de Educação e Desporto (Seduc), na segunda-feira (17), a retomada das aulas.

