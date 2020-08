Hospital 28 de Agosto passa madrugada sem energia

Manaus - O Hospital 28 de Agosto, localizado na avenida Mário Ypiranga, Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, ficou totalmente sem energia durante a madrugada deste sábado (15).

De acordo com testemunhas, além da falta no abastecimento de energia, o gerador também não funcionou. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) afirmou que entrou em contato com a concessionária de serviço responsável e que durante o período não houve maiores prejuízos.

"A direção do Hospital 28 de Agosto informa que na madrugada de sexta para sábado houve queda no fornecimento de energia elétrica para o hospital. Apesar do imprevisto, não houve maiores prejuízos no atendimento até o restabelecimento da energia pela concessionária do serviço. A empresa de manutenção do hospital foi acionada e trabalha para identificar e corrigir a falha no sistema de geradores", informou a nota.

