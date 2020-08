Semed convoca 326 professores do cadastro de reserva

O decreto de nomeação foi publicado de sexta-feira (14) | Foto: Cleomir Santos/Semed.

Manaus - A Prefeitura de Manaus convocou 326 professores aprovados em cadastro reserva da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Os profissionais atuarão em unidades de ensino municipal de Manaus, sendo 210 educadores na modalidade de ensino do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e 116 para a educação infantil, para trabalhar em 149 escolas nas Divisões Distritais Zonais (DDZs) Leste 1, Leste 2, Norte, Oeste e Sul.

O decreto de nomeação foi publicado na edição nº 4.904 do Diário Oficial do Município (DOM) e a convocação na edição 4905, de sexta-feira (14).

Por conta do isolamento social, devido a pandemia da Covid-19, o atendimento será on-line, pela Comissão de Investidura da Semed. Na oportunidade, a comissão vai orientar sobre o procedimento de posse em contato com os professores por e-mail cadastrado na inscrição do concurso, SMS e Whatsapp. Caso o candidato não consiga algum retorno, o contato será realizado por telefone. Outras informações ou dúvidas podem ser obtidas pelos telefones 9962-6282 / 98842-7891 ou pelo e-mail: [email protected]

Este ano, já foram realizadas seis convocações. No total, essa é a 26ª convocação do concurso, que teve homologação do resultado final em 2018. O certame foi destinado a preencher 400 vagas, sendo nomeados mais de 3 mil convocados no cadastro de reserva.

De acordo com a responsável da comissão de investidura da Semed, Elisangela Rolim, os professores terão o prazo de 30 dias para posse e o atendimento será realizado de forma remota para orientar os professores sobre essa chamada.

“Nesse período de atendimento presencial suspenso, de acordo com decreto municipal, vamos atender remotamente. O candidato vai receber um e-mail no endereço que ele cadastrou quando se inscreveu no concurso, com as orientações de como proceder. Nós teremos pessoas da comissão de investidura que vão estar atendendo esse professor de forma on-line, que vão receber a documentação, tirar dúvidas e orientar de todas as formas”, explicou Elisangela.

Documentos

Para posse, os aprovados terão que apresentar os documentos, via online, como: diploma de graduação; histórico escolar; parecer da Junta Médico-Pericial do Município, atestando a aptidão para o exercício do cargo; 01 (uma) foto 3 X 4 recente; certidão de nascimento se solteiro; certidão de casamento; carteira de identidade; CPF; título de eleitor; certidão de quitação eleitoral pelo TRE; PIS/PASEP; certificado militar; comprovante de residência com CEP; comprovante de conta corrente do Banco Bradesco; certidão de antecedentes criminais negativa, expedida pelo departamento de Polícia Federal; certidão de antecedentes criminais negativa, expedida pelo TJAM; certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos.

Comunicado

Considerando o Decreto 4854, de 30 de junho de 2020, que suspende o atendimento presencial, solicitamos que os candidatos nomeados por meio da publicação no Decreto de 13.08.2020, edição nº 4904 do Diário Oficial do Município de Manaus, aguardem o contato da Comissão de Investidura via e-mail [email protected], com orientações quanto aos procedimentos pré-admissionais e checagem de pré-requisitos, dos documentos elencados no item 7.4, publicado no Diário Oficial do Município nº 4248, de 21.11.2017, em conformidade com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus.

As orientações serão encaminhadas para o endereço eletrônico que o próprio candidato cadastrou no ato da inscrição do Concurso Público-2017 e no caso de não recebimento entrar em contato via email e nos telefones/whatzapp 9962-6282/98842-7891.

*Com informações da assessoria

