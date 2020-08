Profissionais da saúde no Amazonas são homenageados em lives

Manaus - Profissionais da saúde do Amazonas serão homenageados em lives, promovidas pela Secretaria de Comunicação Social (Secom), em parceria com a TV Encontro das Águas e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

As transmissões ao vivo fazem parte do projeto "A Arte Agradece a Vida", que está acontecendo às quintas e aos sábados, durante todo o mês de agosto, às 20h, no Teatro Amazonas. A iniciativa tem por finalidade homenagear os profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente, no combate à pandemia.

Ao todo, serão realizadas oito lives com transmissão pelo Instagram e Facebook do Governo do Amazonas, pelo Facebook da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e pela TV aberta, por meio do canal 2.1 da TV Encontro das Águas. De acordo com a coordenadora de broadcasting da Secom, Judite Araújo, as transmissões ao vivo do projeto vêm ressignificando a comunicação do Governo com a população.

O projeto teve início no último dia cinco de agosto e deve se estender até o dia 31 deste mês | Foto: Michael Dantas

"As transmissões ao vivo do projeto 'A Arte Agradece a Vida' são muito mais que uma homenagem aos profissionais da saúde, são uma nova forma de ressignificar a comunicação do Governo com a população de modo geral que, desde janeiro de 2019, vem tornando mais transparentes, acessíveis e interativas as suas ações. Além da transparência, os vídeos ao vivo garantem um melhor relacionamento com o cidadão, pois eles podem interagir em tempo real", analisa.

O projeto teve início no último dia cinco de agosto e deve se estender até o dia 31 deste mês. Até o momento, os números têm evidenciado uma boa receptividade do público. Somente nos três primeiros espetáculos, foram 44,5 mil pessoas alcançadas, mais de 5,5 mil interações como curtidas, comentários, cliques e compartilhamento, cerca de 13.500 visualizações nos vídeos da transmissão e uma média de 600 espectadores acompanhando as apresentações durante a transmissão ao vivo.

As apresentações contam com intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras), tanto para o público que assiste no Teatro Amazonas quanto por meio da live | Foto: Michael Dantas

Parceria

O bom desempenho das transmissões é resultado da união entre a Secom, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SEC) e a TV Encontro das Águas. Para Oswaldo Lopes, presidente da TV Encontro das Águas, o trabalho colaborativo é importante para dar o reconhecimento ao papel dos profissionais de saúde do Amazonas no combate à pandemia.

Inclusão

As apresentações contam com intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras), tanto para o público que assiste no Teatro Amazonas quanto por meio da live. A língua de modalidade gestual-visual, com comunicação por meio de gestos, expressões faciais e corporais, foi incorporada em todas as transmissões realizadas pela Secom.

“O nosso objetivo é ampliar a transparência e comunicar as ações do Governo a todos os cidadãos do Amazonas, por isso buscamos investir cada vez mais em tecnologias e ferramentas de inclusão social”, destacou o secretário de Estado de Comunicação, Rodrigo Araújo.

