Recém-nascidos são transferidos de Parintins para Manaus após liminar

Manaus - Dois recém-nascidos foram transferidos de Parintins a Manaus em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aérea, neste sábado (15), para receber tratamento médico em leito de UTI. A transferência foi possível por meio de liminar obtida pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), na sexta-feira (14). As crianças estavam internadas no Hospital Padre Colombo e, conforme laudos médicos, precisavam ser transferidas com urgência.

De acordo com o defensor público Rafael Lutti, que atuou nos dois casos, os laudos médicos indicavam risco de agravamento do quadro de saúde dos recém-nascidos, de modo que não era segura a manutenção deles em Parintins, sem atendimento especializado, por mais de 24 horas.

A partir de atendimento das famílias dos recém-nascidos, Rafael Lutti entrou com pedido de liminar na Justiça. As decisões foram proferidas na sexta-feira pelas juízas Mychelle Martins Auatt Freitas e Juliana Arrais Mousinho, e cumpridas neste sábado.

As magistradas deferiram os pedidos da Defensoria Pública para que o Estado do Amazonas fornecesse o transporte em UTI aérea aos pacientes neonatos, bem como disponibilizasse a eles leitos de UTI em Manaus, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 10 mil.

