Colisão entre dois carros na estrada de Balbina deixa 6 feridos

Manaus - Dois carros de passeio colidiram no quilômetro 07 da estrada de Balbina, AM 240, na tarde de sábado (15). Cinco adultos e uma criança ficaram feridos e foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que esteve no local para prestar os primeiros socorros.

Os carros envolvidos foram um Ford Ka preto e um Palio prata, que ficou com a frente completamente destruída.

Um dos veículos era um Ford Ka Preto | Foto: Reprodução

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), que também prestou atendimento no local, os veículos colidiram de frente.

Um casal foi encaminhado ao Hospital Municipal Eraldo Falcão, em Presidente Figueiredo, a 170 quilômetros de Manaus. A Polícia Civil apura os fatos e o que causou o acidente.

Leia mais

Jovem é confundido com assassino de policial da Rocam em Manaus

Em Manaus, homens são presos com cadáver no porta-malas