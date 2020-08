Vídeo: Sucuri tenta engolir jacaré em condomínio na Ponta Negra

Manaus - Moradores do Condomínio Itapuranga III, localizado na Avenida do Turismo, Ponta Negra, flagraram uma sucuri tentando engolir um jacaré, na última sexta-feira (14). Os moradores amarraram uma corda na sucuri para tentar levar os dois animais até um igarapé próximo do local.

Nos dois vídeos é possível notar que houve movimentação dos moradores em torno dos animais. Inicialmente, a cobra não soltou o jacaré. Por fim, os moradores conseguiram fazer com o animal soltasse o outro.

Após o susto, os moradores ainda tiraram fotos com a sobra com mais de dois metros de comprimento. O resgate foi a sensação das crianças que moram no condomínio.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) ou o Batalhão Ambiental não foram chamados para atender a ocorrência. Apesar do susto, nada aconteceu a nenhum morador.

