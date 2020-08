Criança de 9 anos fica com a cabeça presa dentro de panela de pressão

Após diversas tentativas, os bombeiros conseguiram encontrar uma maneira de retirar o objeto | Foto: divulgação





Manaus - Uma criança de 9 anos foi socorrida, na tarde deste sábado (15), após prender a cabeça dentro de uma panela de pressão, na Ocupação do Castanhal, em Parintins, a 369 km de Manaus. A ocorrência foi atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

De acordo com os bombeiros, ao chegar no local identificaram que a criança estava com a cabeça presa na panela e utilizaram óleo de cozinha para facilitar a retirada sem machucá-la. Após diversas tentativas, os bombeiros conseguiram encontrar uma maneira de retirar o objeto. A criança passa bem.

O caso viralizou nas redes sociais e algumas pessoas associaram o menino ao "menino maluquinho", um personagem de desenho animado que andava com uma panela na cabeça.

