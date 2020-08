Irmão caçula de Donald Trump morre aos 71 anos

Manaus - Morreu, na noite deste sábado (15), aos 71 anos, o irmão caçula de Donald Trump, Robert Trump. A informação foi divulgada pelo próprio presidente dos Estados Unidos, em comunicado no site da Casa Branca. A causa da morte não foi revelada.

"É com o coração pesado que compartilho que meu maravilhoso irmão, Robert, tranquilamente morreu na noite de hoje. Ele não era apenas meu irmão, mas também meu melhor amigo. Ele fará muita falta, mas nos encontraremos novamente. Sua memória viverá em meu coração eternamente. Robert, amo você. Descanse em paz", escreveu Donald Trump.

Robert estava internado no Hospital Presbiteriano de Nova York. Não foram divulgadas informações sobre o motivo ou o tempo em que o irmão caçula esteve hospitalizado.Donald Trump esteve com o irmão no dia anterior ao falecimento dele. Após 45 minutos de visita, o presidente norte-americano declarou à imprensa: "Espero que ele esteja bem, mas ele está passando por uma fase difícil".

O chefe de Estado evitou responder perguntas sobre o estado de saúde de Robert.Considerado pela mídia o mais reservado dos Trump, Robert era o caçula de quatro irmãos. Nas empresas da família, era querido pelos funcionários e conhecido como uma pessoa modesta e generosa.

Embora não tivesse o protagonismo nas companhias, como o irmão Donald, Robert ocupou cargos importantes e chegou a ser nomeado vice-presidente executivo da Organização Trump. Ele também já foi responsável por supervisionar cassinos em Nova Jersey e a administrar propriedades imobiliárias do conglomerado.

