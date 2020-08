Colégio Militar de Manaus abre vagas para Ensinos Fundamental e Médio

Manaus - As inscrições para a prova de ingresso no Colégio Militar de Manaus (CMM) serão abertas a partir do dia 8 de setembro e irão até o dia 2 de outubro, com provas previstas para o dia 17 de outubro. As informações foram divulgadas nesta semana no Diário Oficial da União.

De acordo com o edital, serão ofertadas 25 vagas para ingresso de alunos do 6º ano do ensino fundamental e 10 vagas para alunos do 1º ano do ensino médio.

A inscrição terá o valor de R$95 | Foto: Divulgação





As inscrições poderão ser feitas através do site do Exército ou no próprio Colégio Militar de Manaus, localizado na Rua José Clemente, Centro, Zona Sul, e terão o valor de R$95. Para aqueles que quiserem solicitar a isenção da taxa, terão entre os dias 8 a 16 de setembro para realizar o requerimento. As matrículas serão feitas nos dias 18 e 19 de janeiro de 2021 para os alunos que forem aprovados.

Para os estudantes que desejarem concorrer às vagas do 6º ano, é necessário que tenham completado 10 anos até o dia 31 de dezembro de 2021, ou ter menos de 13 anos em 1º de janeiro de 2021. Para os do 1º ano do ensino médio, precisarão ter menos de 18 anos em 1º de janeiro de 2021 ou completar 14 anos até 31 de dezembro de 2021.

As provas de produção textual serão avaliadas em cinco competências: modalidade escrita, tipo de texto, tema, coerência e coesão. Para mais informações sobre o conteúdo das provas, que terão 24 questões objetivas, acesse o edital.

Leia mais

Dono coloca cachorro para pilotar moto em Manaus; veja o vídeo