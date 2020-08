50 mil metros de novas redes de água são instaladas em Manaus

Manaus cresce em ritmo acelerado desde o fim dos anos 60, quando a Zona Franca foi implantada na cidade. De acordo com dados recentes do IBGE, a população da capital amazonense aumentou 25,5% apenas no período entre 2009 e 2019. Para acompanhar o crescimento vegetativo manauara e corrigir falhas antigas no abastecimento da cidade, a concessionária Águas de Manaus criou o Vem com a Gente (VCG).

O programa de relacionamento, que completa dois anos neste mês, já visitou 29 bairros da capital, promovendo uma série de melhorias no sistema que fornece água tratada para mais de 2,2 milhões de pessoas diariamente. Uma das principais melhorias desenvolvidas pelo Vem com a Gente é a implantação das extensões de redes.

Ao chegar no bairro, as equipes da concessionária realizam o mapeamento de locais que necessitam de novas redes de abastecimento e posteriormente executam a obra. Assim, becos, escadões, áreas de palafitas ou rip-rap que são habitadas há décadas receberam, pela primeira vez, redes regulares de água tratada.

Nos últimos dois anos, a Águas de Manaus implantou aproximadamente 50.000 metros de redes de água em bairros visitados pelo VCG, levando qualidade de vida para cerca de 40 mil pessoas que vivem em áreas vulneráveis da cidade.

Atualmente, o Vem Com a Gente encara mais um desafio em dois anos de existência. Equipes da concessionária trabalham em redes de abastecimento no bairro da Redenção, em uma grande área de becos, vielas e escadarias localizadas entre as ruas Noberto Von Gal, Boa Esperança, Mirasselva e Alfredo Valois. A região era abastecida em sua grande maioria por ligações irregulares, com tubulações que passavam por dentro de igarapés e córregos. Em alguns casos, moradores ainda utilizavam água oriunda de cacimbas (poços rasos, com água do lençol subterrâneo) no dia a dia. A estrutura irregular ainda comprometia o abastecimento da vizinhança, que contam com o abastecimento regular.

No total, serão implantados 8 mil metros de redes de água tratada na região, beneficiando diretamente 5.600 moradores de locais como o rip-rap do Gigante, Comunidade Transbrasil, beco Mirasselva, beco Estrela Rajada e adjacências. Todas as residências também estão recebendo hidrômetros e cavaletes. Os trabalhos na Redenção devem seguir até meados de setembro.

Ao chegar no bairro, as equipes da concessionária realizam o mapeamento de locais que necessitam de novas redes | Foto: Divulgação





“As ligações que os moradores construíram ao longo dos anos estavam em condições precárias, cheias de vazamento e em contato direto com igarapés poluídos. Era uma água imprópria para consumo, sem qualidade alguma. Agora, com as redes que estão sendo implantadas pela Águas de Manaus, isso está mudando. Estamos promovendo a regularização de todas as ligações, colocando novas redes envelopadas com estrutura de concreto e hidrômetros em cada casa. Os moradores receberão água de qualidade, tratada e que pode ser consumida tranquilamente, sem comprometer a saúde de ninguém”, destacou o gestor do programa Vem com a Gente, Waldyr Vilanova.

Além da regularização do abastecimento, os moradores favorecidos com as extensões de rede nestes becos e escadões poderão ser cadastrados na tarifa social, benefício que concede 50% de desconto na fatura. Eles também estão recebendo orientações sobre o uso consciente da água tratada, para evitar desperdícios. “Todos os moradores já sabem que terão uma nova vida daqui para frente. Por isso, quando realizamos o cadastro na tarifa social, explicamos que eles precisam fazer o uso consciente da água e se manter regulares para ter o benefício. A população entende que precisa fazer sua parte também”, reforçou Waldyr Vilanova.

Reginaldo Nunes, 44, mora há 18 anos no beco São Francisco, onde as novas redes de abastecimento já estão funcionando. Ele reconhece a melhoria no serviço e na qualidade da água que chega em suas torneiras.

“A água aqui dava muito problema, principalmente quando os canos quebravam. Geralmente, os próprios moradores consertavam, mas era complicado. Desde que a Águas de Manaus passou por aqui, há mais ou menos 20 dias, o serviço melhorou muito. Colocaram uma nova estrutura de tubulação e os contadores (hidrômetros) em cada casa. A água chega forte e limpa em minha casa. Eu bebo essa água com tranquilidade. Ainda fui cadastrado na tarifa social e me deram todas as orientações”, contou Reginaldo, que divide a casa com quatro pessoas e tem um pequeno comércio no beco São Francisco.

Dignidade

O Vem com a Gente promove melhorias nos serviços de água e esgoto na cidade desde agosto de 2018. Neste período, aproximadamente 207 mil residências foram visitadas pelas equipes da Águas de Manaus. Oitocentos mil moradores da capital já foram beneficiados com os trabalhos do Vem com a Gente, com serviços de melhoria, como substituição de hidrômetros, regularização, novas redes de água e correção de vazamentos.

Ao chegar no bairro, os agentes do VCG passam por todas as ruas, verificando cada residência. Caso o cliente possua irregularidade no imóvel ou esteja com débitos, ele é encaminhado ao ponto de atendimento itinerante, que também é instalado no bairro visitado pelo Vem com a Gente. Nestes pontos, a equipe de atendimento da Águas de Manaus renegocia débitos em condições flexíveis, que cabem no bolso do cliente. O atendimento também realiza o cadastro na tarifa social e outros serviços como a troca de titularidade.

Após deixar o bairro, o VCG ainda deixa uma equipe setorizada no local, que fica responsável por acompanhar as demandas daquela área, auxiliando na manutenção do trabalho que foi realizado e resolvendo pendências que possam aparecer.

“Muitas das pessoas que estão sendo beneficiadas pelo Vem com a Gente passaram décadas sem receber água tratada na torneira. Em vários casos, a fatura de água se tornou o primeiro comprovante de residência de um morador de palafita. Por isso, é muito gratificante construir essa relação de confiança e proximidade com o cliente. Estamos levando saúde, qualidade de vida e dignidade para essas pessoas. O programa tem o objetivo de visitar todos os bairros de Manaus nos próximos anos e seguir promovendo melhorias na cidade”, disse o diretor-presidente da Águas de Manaus, Renato Medicis.

Atendimento

Além das extensões de rede na Redenção, as equipes do Vem com a Gente estão atuando no bairro Planalto, também na zona Centro-Oeste da capital. O ponto de atendimento está localizado na Rua Paris, 20, no CEL Campos Elíseos e funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h. As medidas de distanciamento social e de higienização estão sendo tomadas no ponto físico de atendimento do VCG, bem como em todas as atividades de campo do projeto.

