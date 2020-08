No Amazonas, homem morre afogado após pular de flutuante em rio

O corpo de um homem foi localizado, na tarde deste sábado (15), pela equipe da Base Arpão em Coari (a 363 quilômetros de Manaus). O acionamento foi feito pela Defesa Civil do município. O órgão pediu apoio para efetuar a busca de um homem que pulou de um flutuante para tomar banho no rio e não retornou.

De acordo com informações da equipe no local, membros do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), juntamente com a equipe de serviço, foram deslocados para o lugar do acidente a fim de realizarem as buscas na área apontada pela população.

Após 50 minutos de buscas, a equipe de mergulho conseguiu encontrar o corpo a aproximadamente cinco metros de profundidade. O corpo foi encaminhado ao hospital regional de Coari para os procedimentos cabíveis.

*Com informações da assessoria