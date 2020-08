220 mil famílias do AM entrarão na 'Tarifa Social' de energia elétrica

Descontos beneficiarão mais 220 mil famílias amazonenses | Foto: Ricardo Oliveira

Manaus - O desconto nas contas de energia elétrica beneficiarão mais 220 mil famílias amazonenses nos próximos meses. O Governo do Amazonas assinou nesta segunda-feira (17) um termo de cooperação com a Amazonas Energia para incluí-las na "Tarifa Social de Energia Elétrica". Ao todo, o Governo estima beneficiar quase meio milhão de pessoas com o programa.

Segundo informou o diretor presidente da Amazonas Energia, Tarcízio Estefano Rosa, este termo assinado permitirá descontos na conta de luz e a atenção especial voltada para moradores das cidades do interior do Amazonas.

“Isso é questão de cidadania, é um direito básico. Quando se faz a tarifa social é bom para a família e bom para a empresa. Quem tem uma conta de energia, tem como fazer compras, se apresentar no comércio e ter qualidade de vida e cidadania”, destacou Tarcízio.

Assinatura do termo de cooperação aconteceu na manhã desta segunda-feira (17) | Foto: Diego Peres/Secom

A parceria é entre a empresa Amazonas Energia e a Secretaria Estadual de Assistência Social (SEAS). A secretária da pasta, Maricília Teixeira da Costa, também esteve na solenidade e participou da assinatura do termo de cooperação.

A deputada estadual Alessandra Campelo ressaltou a preocupação com os moradores do interior com o fornecimento de energia. “Será um novo tempo para o povo do interior que precisa de energia para manter a qualidade de um alimento, usar um ar-condicionado ou beber uma água gelada. Todos vão ganhar”, afirmou.

Representando o governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima - que testou positivo para Covid-19 na última semana e não pode comparecer na solenidade -, o secretário chefe da Casa Civil, Flávio Cordeiro Antony Filho, pontuou as medidas da atual gestão para a melhoria das causas amazonenses.

Assinatura permitirá descontos nas contas de energia dos amazonenses | Foto: Diego Peres/Secom

“O que nós estamos fazendo aqui é dando uma continuidade ao que já estávamos fazendo pelo Amazonas. O governo toma medidas que outros governos não poderão desfazer ou voltar atrás. Medidas como essa deixam claro a nossa postura e do governador Wilson Lima em olhar para as pessoas que mais precisam e para o morador do interior”, frisou.

Sobre a tarifa social

Descontos são graduais | Foto: Reprodução

É um desconto na conta de energia, criado pelo Governo Federal, para famílias de baixa renda. Os descontos podem chegar até 65%, dependendo do consumo médio de energia elétrica. Os descontos são graduais e funcionam da seguinte forma:

*Nos primeiros 30 kWh/mês de consumo, 65% de desconto;

*Acima de 30 kWh até 100 kWh/mês, 40% de desconto;

*Acima de 100 kWh até 220 kWh/mês, 10% de desconto;

As pessoas que têm direito são as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo; idosos e deficientes cuja família possua renda familiar inferior à um quarto do salário mínimo.

Também recebem o direito as famílias indígenas e quilombolas e famílias que tenham um membro portador de doença que necessite de aparelhos ligados à rede elétrica de forma continuada.

