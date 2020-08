Profissionais da educação podem agendar teste rápido para Covid-19

Profissionais da educação podem agendar seus testes rápidos a partir desta segunda-feira (17) | Foto: Girlene Medeiros/FVS-AM

Manaus - Profissionais da educação da rede estadual podem agendar seus testes rápidos para Covid-19 a partir desta segunda-feira (17). Os exames estão sendo marcados virtualmente, por meio do aplicativo Sasi, e realizados no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), na Zona Centro-Oeste da capital.

O teste rápido para Covid-19 acontecerá por meio de sistema drive-thru, no Sambódromo. O profissional deverá ter em mãos um documento oficial com foto e contracheque atualizado (dos últimos três meses). Não serão aceitas versões digitais dos documentos. O servidor sairá do local já com o resultado do seu exame.

Inicialmente, a prioridade é para os profissionais que retornaram às escolas de Manaus no último dia 10 de agosto. Professores, pedagogos e demais servidores que trabalham nas unidades de Ensino Fundamental poderão realizá-lo também na segunda fase do agendamento, que será na próxima semana.

Para agendar o teste, basta baixar gratuitamente o app Sasi, disponível nas lojas App Store e Google Play, respectivamente para dispositivos móveis com sistema iOS e Android. Ao instalar a ferramenta, o profissional da educação deverá criar o perfil com o código “IOV88” para manuseá-la. Caso o servidor já tenha o aplicativo instalado em seu smartphone, basta adicionar um novo perfil com o mesmo código.

