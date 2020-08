Incêndio atinge área de vegetação no bairro São José Operário

Manaus - Um incêndio atingiu na tarde desta segunda-feira (17), por volta das 14h, uma área de vegetação no bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foram acionadas para apagar as chamas que se espalharam rapidamente pela área. Para o combate foi utilizado apenas água.

O local do incêndio é bem movimentado e fica nas proximidades de um condomínio de casas. O CBM-AM informou que apesar das chamas terem sido contidas, ainda há muita fumaça no local.

As causas do sinistro devem ser investigadas.

