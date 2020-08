Produção de bicicletas é alta, mas falta suprimentos

A produção de bicicletas no Polo Industrial de Manaus (PIM) totalizou 61.283 unidades em julho | Foto: Reprodução

Manaus - A produção de bicicletas no Polo Industrial de Manaus (PIM) totalizou 61.283 unidades em julho. Segundo da Abraciclo, esse volume representou uma alta de 30,6% na comparação com junho (46.913 unidades). Em relação a julho do ano passado (85.131 unidades), foi registrada uma queda de 28%.

Cyro Gazola, vice-presidente do Segmento de Bicicletas da Abraciclo, relaciona a redução da produção local às dificuldades enfrentadas pelas fabricantes para serem suficientemente abastecidas pelos fornecedores globais, que precisam atender, simultaneamente, à demanda crescente em vários países.

No acumulado de janeiro a julho, as paralisações das fábricas devido à pandemia da covid-19 levaram o setor à produção total de 310.777 bicicletas, correspondendo a uma retração de 34,8% na comparação com o mesmo período do ano passado (476.319 unidades).

Gazola avalia que, de janeiro a julho, as vendas de bicicletas cresceram cerca até 40% a nível global, na comparação com o mesmo período de 2019. Esse crescimento está ligado ao fato da bicicleta ter alcançado um status de locomoção segura para se evitar o contágio pelo coronavirus no mundo inteiro. A alta da demanda, portanto, acabou provocando a dificuldade de montagem e, consequentemente, a falta de alguns modelos.

DISTRIBUIÇÃO POR REGIÃO

O maior volume de bicicletas produzidas no Polo de Manaus foi destinado para a região Sudeste. Em julho, a região recebeu 33.845 unidades, alta de 35,4% na comparação com junho (25.005 unidades) e queda de 36,4% em relação ao mesmo mês do ano passado (53.226 unidades).

Em segundo lugar, ficou a região Sul, com 11.296 bicicletas. O volume é 23,3% superior ao registrado em junho (9.159 unidades) e 3,5% menor ante as 11.710 unidades registradas em julho de 2019.

A região Norte ficou com 3.794 bicicletas. Esse volume representa uma alta de 50,4% em relação a junho (2.523 unidades), e recuo de 3,9% na comparação com o mesmo mês do ano passado (3.949 unidades).

No acumulado do ano, a região Sudeste liderou com 168.262 bicicletas recebidas, volume que correspondeu a 54,1% do total distribuído. Na sequência, vieram Sul (56.132 unidades e 18,1% do volume total), Nordeste (46.777 unidades e 15,1%), Centro-Oeste (22.842 unidades e 7,3%) e Norte (16.764 unidades e 5,4%).

