Estudantes de Manaus passam por avaliação de aprendizagem

As avaliações vão acontecer em 123 escolas que aplicam o ensino médio em Manaus

Manaus- Foram meses estudando em casa e agora a Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc),precisa analisar o grau de conhecimento adquiridos pelos estudantes durante o pico da pandemia. Nesta segunda-feira (17) e terça (18) os alunos vão passar por Avaliação de Verificação da Aprendizagem do Amazonas (Avam). Serão 123 escolas do ensino Médio de Manaus voltaram às aulas presenciais há uma semana, e todas devem passar pelos testes.

As avaliações serão aplicadas a 107 mil alunos da capital a partir do diagnóstico, traçar estratégias de recuperação de aprendizagem dos alunos. Para a coordenadora de avaliação da Seduc, Jane Bete Nunes, os resultados darão um parâmetro real do que precisa ser ajustado para que o ensino seja equiparado.

“Sabemos que a recuperação de aprendizagem não acontece a toque de caixa. Então, ela vai se prolongar por 2021, e precisamos, sim, de dados específicos para ter estratégias precisas e eficazes para esta recuperação. É a primeira vez que temos esse modelo remoto. O Amazonas saiu na frente e temos que ter essa medida. Essa avaliação vem para termos essa medida, ver o impacto na aprendizagem dos alunos e o que ficou de lacuna. A nossa expectativa é contribuir para essa recuperação de aprendizagem com essa avaliação” destacou Jane.

Opinião dos alunos

Evelyn Fernanda tem 16 anos e estuda o 2º ano do Ensino Médio no Colégio Militar da Polícia Militar do Amazonas V, localizado na avenida Professor Nilton Lins, Parque da Laranjeiras, zona Norte da capital. Segundo a estudante, seu teste será feito nesta terça (18) e a adolescente teme pelo resultado.

“Tenho medo porque falaram que são muitas questões. Eu estudei em casa, fiz todas as atividades, mas tenho medo desse resultado. Fico pensando que a secretaria pode querer nos reprovar e eu não quero cursar o 2º ano novamente”, revelou a estudante.

