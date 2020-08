Fametro inaugura novos espaços para aperfeiçoamento de universitários

Cinco novos espaços foram inaugurados | Foto: Rogério Barros

Manaus - O Centro Universitário Fametro inaugurou na noite desta segunda-feira (17), às 19h, cinco novos espaços na instituição, que permitirão o aperfeiçoamento dos universitários, além de ofertar atividades práticas dos cursos e de serviços à população. A instituição agora conta com o Centro de Atendimento à Saúde Animal (Casa Fametro); Clínica de Odontologia; Laboratório de Gastronomia e a Escola de Idiomas. Uma parada de ônibus, que também foi construída na frente do centro universitário, na avenida Constantino Nery, promete dar melhores condições aos estudantes que dependem do transporte coletivo urbano.

O presidente da Fametro Wellington Lins e a reitora Maria do Carmo | Foto: Suyanne Lima

O presidente do grupo Fametro, Wellington Lins, que faz aniversário nesta segunda, realizou todas as inaugurações acompanhado da família e do corpo docente da instituição. Um padre foi convidado para abençoar cada local inaugurado.

A reitora da Fametro, Dra. Maria do Carmo, falou sobre a felicidade de poder inaugurar novos espaços com uma estrutura moderna e equipamentos de ponta.

"As clínicas dos cursos de Medicina Veterinária e Odontologia irão servir de escola para a prática dos nossos acadêmicos. Todas nossas clinicas são voltadas para o atendimento ao público. Fizemos todo o projeto de acordo com as normas, totalmente orientados pelos coordenadores. A comunidade também se beneficia com as novas inaugurações. Provavelmente, daqui a um mês estaremos inaugurando uma unidade em Santarém. A Fametro segue com o seu cronograma de inaugurações, sempre investindo muito nas instalações", destacou a reitora.

Gastronomia

A Fametro também conta com novos laboratórios do curso de Gastronomia. Nele, os estudantes aprenderão, desde técnicas de servir e receber os clientes, panificação e confeitaria, até preparo de pratos da cozinha, sejam eles quentes ou frios. Em todos os laboratórios, a Fametro teve o cuidado de aplicar a segurança alimentar.

"Estamos investindo muito em infraestrutura para os alunos e que também beneficiam a sociedade. Todos os espaços são para servir a sociedade", destacou a pró-reitora Cinara Cardoso.

Nova escola de idiomas da Fametro | Foto: Suyanne Lima

A Escola de Idiomas Fametro passou por reforma e ampliação, ganhando novas salas e espaços para exibição de filmes e de convivência entre os estudantes. Ela já está sendo utilizada por estudantes.

"Atuamos há 18 anos no mercado. Quando iniciamos nossas atividades, eram apenas 20 salas de aula e hoje já são mais de 400. Atuamos em todas as áreas: saúde, exatas e humanas. A característica da Fametro é estar sempre crescendo. Esse é um dos DNAs da Fametro, além da qualidade de ensino e a preocupação com a infraestrutura", explicou o diretor administrativo Wellington Lins Júnior.



Nova parada de ônibus

A parada foi inaugurada pelo presidente da Fametro | Foto: Suyanne Lima

Uma parada de ônibus situada na frente da Fametro foi reformada pela instituição e está estruturada para dar mais comodidade aos usuários do transporte coletivo urbano, que na sua maioria é formada por estudantes da instituição. Durante a inauguração, houve queima de fogos.

Como diferencial, a parada tem assentos de espera, com acabamento do uso da pedra em granito, altamente resistente. "Nossos alunos podem vir para a parada esperar o ônibus coletivo com toda a segurança. Vamos disponibilizar uma viatura da instituição e seguranças para fazer o monitoramento do local", explicou o presidente da Fametro Wellington Lins.

Na área interna foram instalados ventiladores, com intuito de amenizar o calor intenso e também televisores para o entretenimento. Externamente, toda a estrutura é uma composição e junção de formas geométricas, utilizando a adição e subtração de elementos vazados, para a melhor circulação dos ventos. A cobertura em arco foi pensada para a proteção da chuva e sol, além de trazer uma variação estética no abrigo.

Acompanhe a reportagem da inauguração dos novos espaços: