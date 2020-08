Vídeo: Motociclista irregular esconde placa com máscara, em Manaus

A ação se enquadra em infração gravíssima | Foto: Divulgação

Manaus - Um motociclista foi flagrado na noite desta segunda-feira (17), trafegando na avenida Constantino Nery, na Zona Centro-Sul de Manaus, com um passageiro sem capacete. Para não pegar multa, ele escondeu as letras da placa do veículo com uma máscara de pano.

O ato foi flagrado por outro motorista que passava pela via. Ele se impressiona com a cena inusitada e filma parte do trajeto feito pelo motociclista. Pelo vídeo é possível visualizar apenas o final da placa que é 0229. As letras estavam encobertas com a máscara - que era para estar sendo usada como proteção ao novo coronavírus.

O Em Tempo entrou em contato com Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) para saber quais os procedimentos adotados nesse tipo de caso. Em nota, o órgão informou que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o motociclista só poderia ser multado ou ter o veículo apreendido caso fosse flagrado por um agente de trânsito.

O CTB indica ainda que a infração por ocultar a identificação do veículo é gravíssima , com multa no valor de R$ 293,47 e apreensão do veículo. Além disso, é importante ressaltar que ocultar ou adulterar placa de veículo é crime. Portanto, os condutores que escondem a placa do veículo devem ser denunciados imediatamente para o 190 , com informações sobre a localização, para que a equipe de policiais mais próxima localize e identifique os suspeitos. A investigação deve ser conduzida pela Polícia Civil.

Veja o vídeo do flagra: