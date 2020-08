Guilherme Torres irá comandar Delegacia Anticorrupção no Amazonas

Delegado Guilherme Torres era responsável pelo 19º DIP antes de ser nomeado | Foto: Divulgação

Manaus – O Governo do Amazonas nomeou o delegado de Polícia Civil Guilherme Torres Pereira como responsável pela Delegacia Especializada em Combate à Corrupção (DECCOR). A Lei 5.211/2020, que foi sancionada pelo governador Wilson Lima, foi publicada no Diário Oficial do Amazonas no último dia 14.

Segundo o titular nomeado, esse órgão é importante para acabar com a corrupção, deixando uma sociedade melhor para as próximas gerações.

“Esta delegacia decorre de um pacto anticorrupção. A corrupção mata e rouba o futuro de gerações. Teremos um longo caminho pela frente e não tenho dúvida disso, mas creio que Deus tem levantado uma geração para posicionar o Brasil como a grande nação que é. A Delegada Geral me fez o convite para assumir o comando deste importante órgão e aceitei prontamente. Sinto-me muito honrado em fazer parte desse momento histórico, não só para a Polícia Civil, mas para todo o Estado do Amazonas”, afirma Guilherme Torres.

A delegacia tem a finalidade de combater a corrupção tanto no âmbito preventivo como de recriminação, evitando desvio de recursos públicos e com o poder de investigação, caso seja necessário.

A nova Delegacia Especializada de Combate à Corrupção ficará subordinada ao Departamento de Polícia Metropolitana (DPM) e funcionará na avenida Professor Nilton Lins, 325, bairro Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul da capital.

Biografia

O delegado Guilherme Torres Ferreira atuou como delegado adjunto em Novo Airão, delegado titular em Urucará, titular do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP), do 20º DIP e do 19º DIP; diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd) e secretário-executivo da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop).

