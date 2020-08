Dono de embarcação é multado em R$ 75 mil por crime ambiental, no AM

Dono de um barco recreio, do tipo ferry boat, foi preso em flagrante | Foto: Divulgação/SSP-AM

Manaus - O dono de um barco recreio, do tipo ferry boat, foi preso em flagrante por crime ambiental nesta segunda-feira (17), durante fiscalização realizada pelas equipes da Base Fluvial Arpão , no Porto de Coari (a 363 quilômetros de Manaus).

Dentro da embarcação, que foi apreendida, foram encontrados dois tracajás, 12 ovos de tracajá e um pirarucu sem licença dos órgãos do meio ambiente. O proprietário, que não tinha antecedentes criminais, irá responder por crime ambiental e foi multado em R$ 75 mil pelos agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A ação ocorre em conjunto com a Operação “Hórus”, um dos eixos do Programa Nacional de Segurança de Fronteiras e Divisas (Vigia), do Ministério da Justiça.

Além de denúncias ao 181 - o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública (SSP) -, é possível repassar informações às equipes da base por meio do telefone (92) 98435-6203.

