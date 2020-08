Tecnólogos do AM pedem aprovação de Lei para reconhecimento de ofício

O pedido é para o reconhecimento por meio de aprovação de lei que tramita na Câmara dos Deputados desde o ano de 2007 | Foto: Bruna Oliveira

Manaus – O projeto de lei que tramita há 13 anos na Câmara dos Deputados, em Brasília, fez com que a Associação dos tecnólogos do Amazonas (ATAM) buscassem apoio do deputado federal José Ricardo (PT) para o reconhecimento e regulamentação do exercício da profissão do tecnólogo. A reunião aconteceu na manhã desta terça-feira (18).

A criação da ATAM é recente, o dia 14 de julho de 2020, porém a luta pelo reconhecimento dos tecnólogos no Amazonas e no Brasil já acontece há mais de décadas.

O Projeto de Lei 2245 tramita há 13 anos em busca de aprovação. A autoria é do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) e busca regulamentar a profissão de tecnólogo. O processo teve início no dia 22 de outubro de 2007.

O projeto prevê que esta lei regulamente a profissão de tecnólogo; permita o exercício da profissão nas modalidades relacionadas no Catálogo Nacional de cursos superiores de tecnologia e os diplomados sejam reconhecidos oficialmente.

Com relação às atribuições, o projeto de lei permitirá com que o tecnólogo analise dados, desenvolva projetos, oriente, dirija e coordene serviços dentro da área. Um dos pedidos feitos pela categoria entra no artigo 4°, na qual permitirá com o tecnólogo se responsabilize tecnicamente por pessoa jurídica, desde que o objetivo social desta seja compatível com suas atribuições.

A última ação legislativa aconteceu no dia 18 de abril de 2013 e a ação atual do projeto está aguardando deliberação do recurso na mesa diretora da Câmara dos deputados.

Segundo o presidente da ATAM, Alex Monteiro, a pessoa que se forma no ensino superior como tecnólogo não consegue assinar projetos como um profissional reconhecido.

Os tecnólogos do Amazonas estão em busca de reconhecimento | Foto: Bruna Oliveira

“A criação da associação permite com que a voz do tecnólogo seja ouvida e reconhecida no Brasil. Além de nós, no Amazonas, os demais tecnólogos nos outros estados estão em busca de ajuda para aprovação desta lei que vai valorizar a nossa categoria”, destacou.

O vice-presidente da associação, Neidelande Araújo, explicou também que a categoria busca pelo direito de exercer a função de acordo com a lei. Se for aprovada a valorização será maior.

“Muitos acabam se perdendo e indo fazer outro curso. O não reconhecimento faz o profissional tecnólogo ser menosprezado aqui e em outros lugares do Brasil. A classe não é reconhecida”, pontuou.

Motivo

Alex explica que a busca por apoio do deputado José Ricardo é o motivo deste encontro. "Esse projeto está em Brasília e falta muito pouco para ser aprovado. A busca é pelo nosso direito. O José Ricardo está em Brasília e pode nos ajudar com esta questão que é uma luta antiga”, acrescentou.

A Associação dos tecnólogos do Amazonas (ATAM) apresentou o pedido ao deputado federal | Foto: Bruna Oliveira

O deputado José Ricardo explicou que por conta da pandemia, os projetos de urgência que estão sendo discutidos, analisados e votados, correspondem ao momento delicado que o país está passando.

“Não tem comissões se reunindo. Este assunto não está no campo de prioridades da pandemia, poderia continuar com o processo de tramitação legal, porém tudo está parado. O que estamos pensando em fazer é que o autor faça um requerimento de tramitação de urgência para pressionar. Vamos fazer o encaminhamento prático para que seja votado o quanto antes e dar a resposta que a categoria precisa. A previsão é para 2021”, disse o deputado.

Polo naval

José Ricardo pontuou a importância da aprovação para que o setor de produção de navios na Região Norte.

José Ricardo (PT) recebeu o pedido dos tecnólogos do Amazonas | Foto: Bruna Oliveira

“Esse assunto é muito importante pois, quando olhamos a nossa realidade, vemos que a gente quer estimular o polo naval. Esse setor precisa ser fortalecido. Vamos precisar de profissionais capacitados e reconhecidos para atuarem na nossa região”, finalizou José Ricardo.

Evento

No próximo dia 26 de agosto, às 19h, acontecerá um webinar gratuito sobre a regulamentação da profissão da engenharia e a tramitação da proposta da nova resolução 313.

O palestrante é o tecnólogo membro do GT regulamentação dos tecnólogos, José Paulo Garcia e o moderador é o presidente do sindicato dos tecnólogos de São Paulo, Pedro Alves de Souza Júnior.

A live acontece na próxima semana | Foto: Divulgação

A transmissão acontecerá no perfil no instagram @sindicatodostecnologossp

