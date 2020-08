Médicos do AM fazem curso para detectar cardiopatia em bebê

Profissionais receberão atualização em exames ultrassonográficos morfológicos | Foto: Divulgação/Semsa

Manaus - Um grupo composto por dezesseis médicos especialistas em ultrassonografia, que atuam na rede municipal de saúde, participarão nesta quarta (19) e quinta-feira (20) de uma capacitação de atualização em exames ultrassonográficos morfológicos durante a gestação. O intuito é auxiliar os médicos a detectar precocemente bebês com cardiopatia congênita.

A atualização, teórica e prática, será ministrada pelo médico ginecologista obstetra e titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, José Antenor Barbosa Ferreira Filho. As aulas serão ministradas no auditório da Maternidade Moura Tapajóz, na Zona Oeste de Manaus, das 17h às 20h.

Para a enfermeira Ivone Amazonas, chefe do Núcleo da Saúde da Criança e do Adolescente da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a ultrassom morfológica é fundamental para avaliar as condições cardiológicas dos bebês.

"Se a gestante apresentar alguma alteração na ultrassonografia obstétrica, será necessário que ela realize a ultrassom morfológica para identificar a vitalidade do bebê, pois com esses exames é possível avaliar a parte cardiológica ainda no útero. Por isso, será realizada essa atualização, para que os profissionais se mantenham atentos a essas situações dentro da atenção básica", explicou.

Ultrassonografia

A ultrassonografia obstétrica morfológica consiste em um conjunto de exames de imagem via ultrassom que devem ser realizados pela gestante antes do nascimento do bebê, para avaliar a saúde e o desenvolvimento fetal. O exame é indicado para todas as gestantes com triagem para fetos com alto risco e para malformação fetal, pois previne e detecta doenças e condições adversas.

