Aonde está Roberta? Família busca adolescente desparecida no Japiim

Manaus- Roberta Carina Oliveira tem 12 anos e fugiu da casa da família no bairro Japiim, zona Sul de Manaus, neste domingo (16). A adolescente saiu com uma mochila sem dizer seu destino e ainda não voltou. Depois de procurar por todo o bairro, ligar para os parentes e amigos, a família Oliveira registrou um boletim de ocorrência e conta agora com a ajuda da polícia.

De acordo com a empresária Karen Oliveira, mãe da adolescente, Roberta saiu no último domingo de calça jeans e blusa, levava com ela uma mochila. Em entrevista ao EM TEMPO , Karen contou que a filha não tem perfil nas redes sociais e nem celular. A família chegou a morar em Roraima e voltou a pouco mais de um ano.

“Sempre fizemos tudo por ela. Sempre que me pedia algo eu fazia de tudo para dar. Eu não consigo imaginar para onde ela tenha ido e nem porque ela está fazendo isso com a nossa família. Tenho outros dois filhos, ela é a minha filha mais velha. Não consigo entender. Quem tiver informações, por favor, nos ajude a encontrar nossa filha”, disse a mãe.

Características físicas

Atualmente, Roberta está com o cabelo colorido de vermelho, cumprimento mediano. Ela é parda, possui olhos castanhos, tem calibre magro e estatura mediada.

A última informação que a família teve da menor de idade, é que ela estava acompanhada de uma adolescente e um homem de aproximadamente 22 anos próximo à um supermercado grande da região do Japiim. Segundo os informantes, ela estava bem maquiada e vestia um short.

Para informações

Quem tiver informações do paradeiro de Roberta pode entrar em contato pelos números : (92)99518-3267 ou (95) 991305705. A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) já foi notificada sobre o caso e já realizou os procedimentos de rotina.

