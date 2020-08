Geap desobedece à decisão judicial de realizar atendimentos em casa

Beneficiários do plano de saúde reclamam da falta de assistência ao serviço home care | Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Manaus – O plano de saúde Geap Autogestão em Saúde está sendo alvo de reclamações de funcionários públicos. O descontentamento deu-se por conta da falta de atendimento domiciliar que o plano fornece. O problema é que houve o cancelamento de contrato com a BRB Serviços em Saúde, responsável pelo serviço desde 2015 em home care, sem o aviso aos beneficiários do plano.

Existe uma liminar que obriga a Geap a retomar o contrato, porém, a empresa não está cumprindo a decisão da Justiça. “Há 90 dias, a Geap suspendeu o contrato com a nossa empresa. Acontece que a liminar judicial determinou que os serviços deveriam continuar. Porém, desde lá, houve essa troca de prestadora e a não continuidade com os atendimentos, mesmo com a decisão judicial. O Hospital Milagres entrou no lugar e os pacientes estão chateados com todos esses problemas”, explica o gerente de contrato da BRB Serviços, Caio Camargo.

Para os clientes, o problema não é a troca de empresa e sim a ineficiência no atendimento em casa para os que precisam desse tipo de serviço. Uma beneficiária do plano de saúde, que preferiu não se identificar, explicou a reclamação. “Eles trocaram de empresa e essa outra companhia não se adequou ao ofício. Eles vieram em casa e instalaram uma cama. A minha mãe ficou desconfortável, pois, ela está em coma há um ano. Então, eu pedi socorro para o Hospital Milagres e não veio ninguém para atender minha mãe. Não tem uma equipe preparada para isso, pois, é terceirizado e não está funcionando. Estou pagando um plano de saúde e quando preciso vejo minha mãe padecendo", disse ela, que, também, enfatizou sobre ter entrado em contato com a empresa mas a resposta foi um pedido de paciência para a adequação.

Veja a nota da Geap sobre a denúncia

A Geap Autogestão em Saúde informa que a rescisão do contrato com a BRB Serviços em Saúde LTDA - ME não prejudicará a assistência aos beneficiários que necessitam do serviço de home care. A Operadora entrou em contato com todas as famílias que estavam em atendimento e já realizou a migração, garantindo a qualidade do serviço, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela legislação.

Essa decisão faz parte de uma série de ações que integra o planejamento estratégico da atual gestão, que visa garantir a qualificação da rede credenciada, além do aperfeiçoamento na inspeção de todos os processos administrativos, com foco, principalmente, na melhoria do atendimento aos beneficiários da Autogestão.

