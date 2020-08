Voluntários recebem formação para segurança na volta às aulas

Manaus- Mais de 50 estudantes dos cursos de Técnico em Enfermagem e Segurança do Trabalho participaram da formação sobre os protocolos de segurança em saúde nas escolas. Os voluntários vão capacitar servidores não docentes das escolas de Ensino Fundamental, que retornarão suas atividades presenciais no próximo dia 24 de agosto.

Desta terça (18) até a quinta-feira (20), os voluntários estarão nas escolas Raio de Sol, Leonila Marinho, Prof. Antenor Sarmento, Djalma Batista e nos Centros de Educação em Tempo Integral (Cetis) Áurea Pinheiro Braga, Elisa Bessa Freire e João dos Santos Braga dando formação aos servidores.

A coordenadora de formação do Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta (Cepan), Carla Baraúna, explica que as orientações passadas nos cursos são necessárias para o cumprimento dos protocolos de segurança em saúde nas escolas do Ensino Fundamental.

“Eles vão dar esse apoio à Secretaria de Educação para reproduzir a formação de hoje nas escolas para os servidores não docentes, que são os merendeiros, auxiliares de serviços gerais, agentes de portaria, terceirizados e bibliotecários”, diz Baraúna.

Todos os voluntários estudam no Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam). Eles vão receber certificados de 4h emitidos pelo Cepan.

Voluntários

Finalista do curso de Técnico em Enfermagem, Jeysibelle Pantoja conta que vai entrar na etapa de estágios do curso, e a formação vai contribuir com seu entendimento e multiplicação da informação.

“A formação nos ajuda a prevenir até na comunidade em geral, para diminuir os casos em todos os ambientes. Atuar na escola é diferente, porque a gente está acostumado a ouvir o professor, mas há a dificuldade em falar com a máscara, em não ter contato e lidar com o novo normal na escola, que geralmente é nossa segunda casa”, avalia a estudante.

