Inscrições para conselheiros locais de saúde em Manaus iniciam

Manaus- Na segunda feira(17), iniciou-se o período de inscrição do processo eleitoral complementar para eleição ou indicação de 76 conselheiros locais de saúde. O objetivo é finalizar a composição de 29 Conselhos Locais de Saúde (CLSs), representando unidades de saúde nas zonas Norte, Sul, Leste, Oeste e rural.

De acordo com a coordenadora do processo eleitoral, conselheira Marlene Pereira da Silva, as inscrições seguem até o dia 28 de agosto e os candidatos irão concorrer para ocupar vagas que não foram preenchidas na eleição realizada no mês de março, quando houve composição de 65 CLSs, com a eleição de 544 conselheiros locais de saúde.

Nas unidades de saúde com até 40 servidores, o CLS é composto por quatro membros titulares e seus respectivos suplentes; nas que tiverem de 41 até 80 servidores, a composição é de oito membros titulares e seus respectivos suplentes; a partir de 81 servidores, o CLS será composto por até 12 membros titulares e seus respectivos suplentes.

Os interessados em participar do processo eleitoral podem fazer a inscrição na própria unidade de saúde, das 9h às 15h, de segunda a sexta-feira, até o dia 28 de agosto. Mais informações também podem ser obtidas por meio do regulamento do processo eleitoral publicado no Diário Oficial do Município (DOM – Edição 4.899), de 7 de agosto de 2020, informando sobre as etapas da eleição, assim como os requisitos necessários para os candidatos e eleitores.

Eleição

De acordo com o regulamento, o período de votação vai acontecer entre 14 e 17 de setembro, iniciando nas zonas Norte e Leste (14/9), seguindo nas zonas Sul (15/9), Oeste (16/9) e rural (17/9).

