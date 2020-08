CPB abre inscrições para cursos online gratuitos de árbitros

CPB abre inscrições para cursos online de árbitros de atletismo e natação da região Norte | Foto: Getty Images

CPB abre inscrições para cursos online de árbitros de atletismo e natação da região Norte. Aulas gratuitas terão transmissão ao vivo nos dias 29 de agosto e 5 e 12 de setembro e serão voltadas para estudantes de Educação Física e árbitros que desejam atuar no Movimento Paralímpico

Para as turmas da natação, o horário das aulas virtuais será das 9h às 13h, enquanto para o atletismo, das 14h às 18h.

As inscrições vão até o dia 20 de agosto e o limite para ambos os cursos são de 300 participantes. As inscrições devem ser feitas pelos formulários digitais -- para natação, os interessados devem clicar neste link, enquanto para atletismo, a inscrição é neste link.

Os pré-requisitos são os mesmos para as turmas das duas modalidades. Os participantes precisam residir na região Norte do país e ter concluído previamente o curso Movimento Paralímpico: Fundamentos básicos do Esporte (disponível neste link).

Em relação aos temas das aulas, serão abordados aspectos relacionados às regras, além das principais adaptações para a prática destas modalidades, entre outros assuntos. Ao término do curso, o CPB enviará um certificado a cada participante da atividade.

Para as turmas de natação, os árbitros internacionais Elke Lima Trigo e Alexandre Garrafa vão ministrar os conteúdos. Já os grupos de atletismo terão como professores Carlos Antonio Silva e Marcelo Brogno Novello.

*com informações da assessoria

