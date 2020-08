Raio atinge contêiner e causa incêndio de grandes proporções em Manaus

| Autor:

Manaus - Um raio atingiu na tarde desta terça-feira (18), um contêiner que estava no Porto Chibatão, na Zona Sul de Manaus, e provocou um incêndio de grandes proporções no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), 35 contêineres estavam próximos e dentre eles 14 armazenavam gás e ácido sulfúrico.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foi acionado e já atua com duas viaturas no local. O fogo se alastrou pelos contêineres e vídeos registrados por trabalhadores do lugar mostram as chamas altas.

A fumaça também se alastrou pela área podendo ser vista em bairros do entorno daquela área. Ainda não há informações sobre vítimas. Além das duas viaturas uma Auto-Bomba Tanque e uma Auto-Tanque Plataforma já estão sendo deslocadas para a ocorrência.