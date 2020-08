Senai estimula novos empreendedores em Novo Airão

As aulas do SENAI no município ocorrem em parceria com a Associação de Artesãos de Novo Airão | Foto: Reprodução

Novo Airão - Em Novo Airão, município a 195 quilômetros de distância de Manaus, Maria José Vieira de Almeida possui um restaurante e sempre investe em conhecimentos com os cursos do SENAI. A microempreendedora já possui certificação nos cursos de Padeiro de Pães Caseiros, Preparador de Café Regional, Pizzaiolo e Confeiteiro de Tortas Finas.

E ainda participa da turma do SENAI, em andamento, do curso de Confeiteiro de Doces e Salgados, que atualmente aguarda liberação da Secretaria Municipal de Saúde de Novo Airão para retorno das atividades, após suspensão das aulas devido à pandemia. O curso de aperfeiçoamento (40h) começou em março com 30 alunos divididos em duas turmas.

“Antes, eu confesso que era tudo de qualquer forma, não tinha noção de precificação, não organizava as finanças, não media quantidade de produto, peso, ingredientes, nada. Se eu vendesse uma carne no valor de um peixe, por exemplo, para mim estava tudo bem, pois o que me importava era vender, mas hoje com o SENAI eu aprendi a precificar e valorizar meu serviço, porque cada um tem um preço diferenciado de aquisição e tenho que estipular o valor de venda, levando em conta tudo isso”, argumentou.

As aulas do SENAI no município ocorrem em parceria com a Associação de Artesãos de Novo Airão. Com a prática feita presencialmente, as turmas contam também com atividades on-line diariamente pelo aplicativo do Mundo SENAI. Por meio da sala de aula virtual, os alunos conseguem tirar dúvidas com o professor e realizar atividades que servem como material de apoio às aulas práticas.

