Abrigo Moacyr Alves realiza estreia do Projeto "Sextas Culturais"

Live tem o objetivo diminuir a saudades das crianças causado pelo isolamento social | Foto: Divulgação

Manaus- Crianças e adolescentes do Abrigo Moacyr Alves vão acompanhar a Live de estreia do Projeto "Sextas Culturais", a partir das 10h30 nesta sexta-feira, 21 de agosto. Além de integrar as crianças e funcionários, tem como propósito diminuir a saudade de vários voluntários e visitantes do Abrigo Moacyr Alves que, devido à suspensão das visitas, ainda não consegue estar presente na instituição.

Quem quiser acompanhar a transmissão ao vivo é só entrar na página do Abrigo Moacyr Alves, no Facebook: https://www.facebook.com/Abrigo-Moacyr-Alves-Nasta-136762249834993/

A ideia do maestro da Orquestra Popular do Abrigo Moacyr Alves, Mário Fernandes, surgiu após o longo período de isolamento social devido às medidas de prevenção da COVID-19, que teve a iniciativa de proporcionar um momento de entretenimento tanto para as crianças assistidas quanto para os colaboradores, além de promover um espaço para que as crianças e funcionários pudessem se expressar por meio da música.

As sextas culturais ocorrem a partir das 10h30 e, devido ao distanciamento social, são direcionadas somente às crianças e funcionários do Abrigo Moacyr Alves.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Modelo faz live com maquiadora especialista em pele negra

Vídeo: Patixa Teló é atacada por cachorro durante gravações