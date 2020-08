Vai faltar água: Sistema São José I passa por manutenção preventiva

O Conjunto Senador João Bosco pode ficar sem água no dia 20 de agosto, quinta-feira, a partir das 8h | Foto: Divulgação/Águas de Manaus

Manaus- Áreas dos bairros São José I e Zumbi I, do Conjunto Senador João Bosco vão ficar sem água no dia 20 de agosto, quinta-feira, a partir das 8h. A Águas de Manaus realizará uma manutenção preventiva programada na Elevatória de Água Tratada (EAT) do São José I, localizada na rua Rosarinho. O objetivo é promover melhorias elétricas e mecânicas em equipamentos da estação, segundo a empresa.

O serviço deve durar oito horas, indo até às 16h. Durante o período, algumas áreas dos bairros São José I e Zumbi I, do Conjunto Senador João Bosco podem apresentar oscilações no abastecimento durante a execução dos serviços. A água tratada começa a retornar assim que os trabalhos forem concluídos e, em até quatro horas, o abastecimento na área estará normalizado.

Reserve água

A concessionária Águas de Manaus pede que as pessoas façam uso consciente e se possível, reservem água tratada para o período, sempre de forma segura em recipientes limpos e fechados. Para minimizar os impactos, atividades que utilizam muita água, como lavagem de roupa, limpeza de casa ou similares devem ser evitadas pela população durante a parada programada. A Águas de Manaus vai monitorar o abastecimento de locais como hospitais, Unidades Básicas de Saúde na região abrangida e disponibilizará carros pipa para abastecer estes pontos, caso haja necessidade.





