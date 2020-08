Contêineres com gás e ácido podem causar explosão no Porto Chibatão

Bombeiros militares atuam no combate às chamas | Foto: Diego Peres/ Secom

Manaus - Vários contêineres que armazenavam gás e ácido sulfúrico no Porto Chibatão, na Zona Sul de Manaus, foram atingidos por chamas no final da tarde desta terça-feira (18). O incêndio de grandes proporções iniciou após uma descarga elétrica causada por raio. Bombeiros militares atuam no local e há risco de explosão.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) , 35 contêineres estavam próximos ao contêiner onde iniciou o incêndio. Dentre eles, 14 armazenavam gás e ácido sulfúrico. Viaturas atuam no combate as chamas, que continuam se espalhando.

A fumaça já pode ser vista em diversos pontos da cidade e o cheiro tóxico está se espalhando pelas proximidades. Não há informações sobre vítimas e mais informações devem ser repassadas à imprensa ao término do atendimento da ocorrência.

As chamas foram causadas por um raio | Autor: Divulgação

